Кибермошенники продолжают обманывать жителей Красноярского края на миллионы рублей

С начала года сумма выманенных средств стремится к миллиардной отметке.
Согласно информации, с начала 2025 года жертвами мошенников стали 2512 человек, которые в общей сложности передали злоумышленникам более 616 миллионов рублей. На данный момент раскрыто 548 преступлений, что составляет 26,8% от общего числа. В суды направлено 93 уголовных дела.
За последнюю неделю дистанционные мошенники обманули 132 жителя края, похитив более 42 миллионов рублей.
Наиболее распространенными схемами стали уловки, использованные против 53 человек, которые попались на удочку неизвестных лиц в Интернете. 32 жителя региона стали жертвами фишинговых ссылок на ложные интернет-магазины.
Также 24 человека были обмануты мошенниками, представившимися сотрудниками спецслужб и организаций, якобы защищающих их средства. В 12 случаях граждане попались на уловки фейковых криптобирж, а в 11 случаях доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых и одолжили деньги.
По всем инцидентам возбуждены уголовные дела, и расследования продолжаются.