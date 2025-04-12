Кибермошенники продолжают обманывать жителей Красноярского края на миллионы рублей

Согласно информации, с начала 2025 года жертвами мошенников стали 2512 человек, которые в общей сложности передали злоумышленникам более 616 миллионов рублей. На данный момент раскрыто 548 преступлений, что составляет 26,8% от общего числа. В суды направлено 93 уголовных дела.