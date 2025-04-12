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Красноярцы участвуют в шоу «Титаны»: фотографии сексуальных мужчин с испытаний

В шоу остались двое красноярцев — семикратный чемпион мира по армрестлингу Виталий Лалетин и скалолаз-ниндзя Виктор Михайлов.

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Они прошли уже половину этапов шоу, продемонстрировав свои силы в самых сложных испытаниях. «МК в Красноярске» собрал фотографии спортсменов-красноярцев.

Ранее шоу уже покинули двое красноярцев — Александр Третьяков и Станислав Лебедев.