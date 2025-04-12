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Еще два района Беларуси определились с днями трезвости

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Власти Осиповичского района Могилевской области и Городокского района Витебской определились с днями трезвости, соответствующие решения райисполкомов были опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, на территории Осиповичского профилактические антиалкогольные акции «День трезвости» пройдут 24 мая, 13 июня, 11 июля и 1 сентября. В эти дни продажа алкогольных напитков будет ограничена с 00:00 по 24:00.

В Городокском районе дней трезвости будет только два: с 00:00 до 24:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к празднику «Последний школьный звонок», а также в течение суток 13 июня — на выпускные вечера в школах.

Однако есть нюанс: эти ограничения не будут распространяться на продажу спиртного на розлив в объектах общепита и в магазинах — для проведения ритуальных и свадебных торжеств.

Первыми дни трезвости в текущем году начали устанавливать власти регионов Могилевской области, затем к ним присоединились районы из других областей Беларуси. Чаще всего антиалкогольные акции приурочены к какому-нибудь событию, например, школьным праздникам.