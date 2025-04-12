Еще два района Беларуси определились с днями трезвости

В Городокском районе дней трезвости будет только два: с 00:00 до 24:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к празднику «Последний школьный звонок», а также в течение суток 13 июня — на выпускные вечера в школах.