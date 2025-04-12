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Ограничения на трассе Караганда — Темиртау

14 апреля закроют полосу на трассе Караганда — Астана, передает DKnews.kz.

Источник: QazAvtoJol

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» информирует, что 14 апреля 2025 года на автодороге республиканского значения KAZ01 «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы», на участке «Караганда — Темиртау» в направлении города Астаны, между 193 и 194 км, будут проводиться ремонтные работы по устранению дефектов дорожного покрытия.

На данном участке организовано трёхполосное движение. В период проведения работ, в соответствии с выданным ордером, движение транспорта будет осуществляться реверсивным способом по одной полосе.

Убедительно просим водителей:

  • соблюдать скоростной режим, установленный Правилами дорожного движения;
  • быть внимательными на дороге;
  • избегать резких маневров и не создавать аварийные ситуации.

Берегите себя и своих близких!