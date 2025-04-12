Ограничения на трассе Караганда — Темиртау

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» информирует, что 14 апреля 2025 года на автодороге республиканского значения KAZ01 «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы», на участке «Караганда — Темиртау» в направлении города Астаны, между 193 и 194 км, будут проводиться ремонтные работы по устранению дефектов дорожного покрытия.