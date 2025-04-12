Ограничения на трассе Караганда — Темиртау

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» информирует, что 14 апреля 2025 года на автодороге республиканского значения KAZ01 «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы», на участке «Караганда — Темиртау» в направлении города Астаны, между 193 и 194 км, будут проводиться ремонтные работы по устранению дефектов дорожного покрытия.
На данном участке организовано трёхполосное движение. В период проведения работ, в соответствии с выданным ордером, движение транспорта будет осуществляться реверсивным способом по одной полосе.
Убедительно просим водителей:
- соблюдать скоростной режим, установленный Правилами дорожного движения;
- быть внимательными на дороге;
- избегать резких маневров и не создавать аварийные ситуации.
Берегите себя и своих близких!