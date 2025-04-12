В Омской области установят более 140 дорожных камер за 42,5 млн рублей

В Омске подписан контракт на установку более 140 дорожных камер. Договор на 42, 5 млн рублей подписан с компанией «Спецпроект».
Камеры появится на аварийно-опасных участках омских дорог и будут фиксировать нарушения. Предполагается, что так как автомобилисты будут извещены о размещении камер, это поможет снизить число ДТП.
По условиям контракта, передвижные комплексы фото и видео-фиксации будут установлены более чем в 140 точках. В списке — дороги города Омска, загородные и федеральные трассы.
К примеру, камеры появятся на проспектах Маркса, Мира, Королева и Космическом, на улицах Менделеева, Герцена, 21-я Амурская, на транспортной развязке ленинградского моста, на трассах Омск—Красноярка, Омск—Челябинск, Омск—Тара, Таврическое—Луговое—Тихвинка—Новоуральский—Пристанское и других.