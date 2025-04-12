«Прямо кадр из фильма». Белорусы поспорили из-за действий машиниста на видео в TikTok на мосту на Припяти под Лунинцем

В популярной соцсети завирусилось и вызвало споры видео с электричкой на мосту на Припяти возле деревни Коробье в Лунинецком районе. Короткий ролик опубликовала пользователь @anna.rabets.
Девушка опубликовала в своем аккаунте короткий ролик, где на видео по мосту едет электричка, а машинист сигналит будто бы в ответ на ее приветствие. Сама белоруска на Припяти в этот день рыбачила и помахала рукой, проезжающему поезду. Машинист посигналил, девушка отреагировала: «Крутяк!», а белорусы стали спорить: кому же предназначался сигнал.
За несколько дней ролик посмотрели почти 100 тысяч раз, нажали нравится почти 4000 пользователей и написали еще около 200 комментариев.
Рыбачка уверена, что проезжая по мосту машинист помахал именно ей. А вот комментаторы стали утверждать, что машинист сигналил согласно инструкции, приближаясь к населенному пункту или перед проездом мостового поста, но никак не зевакам и рыбакам на берегу реки.
Менее прозаичные интернет-пользователи стали вспоминать похожие случаи, когда им сигналили машинисты: «У меня отец на таком работал, всегда детям гудел, когда махали», «Они и при Союзе в мое детство приветствовали», «Открою секрет — машинисты всегда дают легкий свисток, если стоишь вдоль полотна и махаешь им, особенно, если с детьми». В любом случае, действия машиниста многих вдохновили: «Прямо кадр из фильма», «Наши машинисты самые крутые!».
Был даже комментарий и от машиниста поезда, который, наверняка, всех и примирил: «Мы всегда сигналим, когда здороваемся, или нам машут, или когда толпа на берегу отдыхает».
Между тем Беларусь еще на полгода продлила лицензирование на экспорт зерна: «Рожь, ячмень, овес, кукуруза».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поработает на стройке Национального исторического музея в субботник.