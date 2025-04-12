«Прямо кадр из фильма». Белорусы поспорили из-за действий машиниста на видео в TikTok на мосту на Припяти под Лунинцем

Девушка опубликовала в своем аккаунте короткий ролик, где на видео по мосту едет электричка, а машинист сигналит будто бы в ответ на ее приветствие. Сама белоруска на Припяти в этот день рыбачила и помахала рукой, проезжающему поезду. Машинист посигналил, девушка отреагировала: «Крутяк!», а белорусы стали спорить: кому же предназначался сигнал.