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Лукашенко подсказал белорусам идеальную технологию посадки деревьев

Лукашенко на субботнике показал идеальную технологию посадки деревьев.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника показал идеальную технологию посадки деревьев, пишет БелТА.

«Комсомолка» уже писала, что белорусский лидер поработает 12 апреля на стройке Национального исторического музея и закладке парка Народного единства.

Известно, что на территории парка высадят краснолистные дубы: 80 саженцев в честь 80-летия Великой Победы.

Первое дерево в парке Народного единства посадил президент Беларуси. Вместе с бригадами студенческой молодежи глава страны поучаствовал в высаживании аллеи из 80 деревьев, которые символизируют 80 юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне.

При этом Александр Лукашенко раскрыл белорусам идеальную технологию посадки деревьев. Он подчеркнул, что люди, работающие вместе с ним, умеют делать все: сажают деревья, косят траву, рубят дрова. Еще президент дал мастер-класс, как сажать деревья.

В частности, дерево высаживают в лунку и закрепляют колышками, которые кувалдой забивают в землю. После этого лунку присыпают землей и поливают.

— Это технология посадки деревьев! Идеальная технология! — констатировал президент.

Еще Александр Лукашенко обратился к белорусам 12 апреля, назвав драйвер экономики.

Ранее Минтруда и соцзащиты сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля.

И мы писали о том, что в марте строительство музея стартовало на месте бывшего парка «Дримленд» в Минске. Напомним, шесть миллионов рублей выделено на возведение Национального исторического музея.