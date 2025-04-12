Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе поставят безопасные трамвайные остановки

В Уфе поставят безопасные трамвайные остановкиВ Уфе появятся безопасные трамвайные остановки, сообщает Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на слова мэра города Ратмира Мавлиева.

Источник: ufa.mk.ru

В Уфе поставят безопасные трамвайные остановки.

В Уфе появятся безопасные трамвайные остановки, сообщает Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на слова мэра города Ратмира Мавлиева.

— Люди не должны попадать прямо на дорогу, выходя из трамвая, как это есть у нас сейчас в некоторых местах, — отметил он. — В данный момент с учетом анализа определяем объем финансирования и график.

По словам главы Калининского района Газизьяна Ахмедьянова, он уже определил фронт работ. Трамвайные остановки будут строить с ограждением и навесом. Точные места он пока не назвал.