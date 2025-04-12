В Уфе поставят безопасные трамвайные остановки.
В Уфе появятся безопасные трамвайные остановки, сообщает Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на слова мэра города Ратмира Мавлиева.
— Люди не должны попадать прямо на дорогу, выходя из трамвая, как это есть у нас сейчас в некоторых местах, — отметил он. — В данный момент с учетом анализа определяем объем финансирования и график.
По словам главы Калининского района Газизьяна Ахмедьянова, он уже определил фронт работ. Трамвайные остановки будут строить с ограждением и навесом. Точные места он пока не назвал.