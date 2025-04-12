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Жителей Перми встревожил свисающий из окна многоэтажки мужчина

Его заметили в девятиэтажном доме по улице Малкова.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Перми встревожил свисающий из окна многоэтажного дома мужчина.

Очевидцы рассказали сайту perm.aif.ru, что мужчину заметили в девятиэтажном доме по улице Малкова. По словам свидетелей происшествия, он разбил окно, в результате чего осколки засыпали припаркованные внизу автомобили.

«Как бы не упал», — сказала горожанка сайту perm.aif.ru.

Очевидцы предположили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, поэтому вызвали сотрудников оперативных служб. Однако до приезда спасателей работники ТСЖ смогли затащить его обратно в помещение.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в полицию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.

Напомним, ранее врачи спасли девочку, которую парень выбросил из окна в декабре 2024 года в селе Гамово Пермского края.