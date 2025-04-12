Жителей Перми встревожил свисающий из окна многоэтажки мужчина

Жителей Перми встревожил свисающий из окна многоэтажного дома мужчина.
Очевидцы рассказали сайту perm.aif.ru, что мужчину заметили в девятиэтажном доме по улице Малкова. По словам свидетелей происшествия, он разбил окно, в результате чего осколки засыпали припаркованные внизу автомобили.
«Как бы не упал», — сказала горожанка сайту perm.aif.ru.
Очевидцы предположили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, поэтому вызвали сотрудников оперативных служб. Однако до приезда спасателей работники ТСЖ смогли затащить его обратно в помещение.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в полицию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.
Напомним, ранее врачи спасли девочку, которую парень выбросил из окна в декабре 2024 года в селе Гамово Пермского края.