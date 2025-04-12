Энергетики рассказали, будут ли красноярские ТЭЦ меньше топить в весеннюю жару

— Его суть в том, что чем выше температура за окном, тем ниже температура теплоносителя. Например, в выходные дни предприятия будут выдавать +74 градуса Цельсия. Ниже — нельзя. Мы обязаны соблюдать санитарные требования к воде, — добавила пресс-служба компании.