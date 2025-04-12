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Энергетики рассказали, будут ли красноярские ТЭЦ меньше топить в весеннюю жару

Обычно отопительный сезон в краевом центре завершается в середине мая.

Источник: Комсомольская правда

В Сибирской генерирующей компании рассказали, будут ли красноярские ТЭЦ «меньше топить» в ближайшие дни. Напомним, в эти выходные и понедельник столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

Энергетики напомнили, что все теплоисточники работают по температурному графику, согласованному с мэрией.

— Его суть в том, что чем выше температура за окном, тем ниже температура теплоносителя. Например, в выходные дни предприятия будут выдавать +74 градуса Цельсия. Ниже — нельзя. Мы обязаны соблюдать санитарные требования к воде, — добавила пресс-служба компании.

Специалисты также сообщили, что после по-весеннему теплых выходных синоптики прогнозируют снег и похолодание.

Обычно отопительный сезон в краевом центре завершается в середине мая. Решение об этом принимают в администрации города.

Ранее мы писали, что из бюджета края добавят средств на строительство метро — 6,1 миллиарда рублей.