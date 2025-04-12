Запрещенные дальнобойщики восстановили справедливость на омском мосту у Телецентра

При этом ожидается, что весной 2025 года введут полный запрет для проезда большегрузов по мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Меры необходимы для снижения нагрузки для успешной замены несущих конструкций. Для этого пролетное строение будет приподниматься с помощью домкратов и переопираться на специальные тумбы. Процесс пройдет в ночное время с остановкой движения транспорта. На временных опорах мост простоит не один месяц, и на этот период потребуется принять дополнительные меры для снижения вибрационной нагрузки на него, вплоть до необходимости установки полного запрета для движения грузовиков.