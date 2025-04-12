Запрещенные дальнобойщики восстановили справедливость на омском мосту у Телецентра

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» вечером в пятницу, 11 апреля 2025 года, появилось сообщение о перекрытии одной из полос моста имени 60-летия ВЛКСМ фурой.
Действия водителя грузовика привели в восторг многих автолюбителей Омска, один из которых выразил свое почтение в публикации.
«Сегодня около 9.00 у Арены в направлении Телецентра этот хороший человек и уважаемый водитель заблокировал “полосу хитрожопости”, и два ряда нормальных медленно, но без остановки начали двигаться. Всего тебе хорошего!» — написал омич.
По мнению автора, таким образом запрещенные дальнобойщики восстановили справедливость на мосту у Телецентра. Напомним, что с начала ремонта сооружения в 2024 году грузовикам запретили ездить по этому мосту с 8 до 20 часов.
При этом ожидается, что весной 2025 года введут полный запрет для проезда большегрузов по мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Меры необходимы для снижения нагрузки для успешной замены несущих конструкций. Для этого пролетное строение будет приподниматься с помощью домкратов и переопираться на специальные тумбы. Процесс пройдет в ночное время с остановкой движения транспорта. На временных опорах мост простоит не один месяц, и на этот период потребуется принять дополнительные меры для снижения вибрационной нагрузки на него, вплоть до необходимости установки полного запрета для движения грузовиков.