В уфимском «Арт-квадрате» заявили, что никто не обращался с идеей памятника Паше Технику

Недавно поклонники популярного рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, задумали установить памятник своему кумиру в культурном пространстве «Арт-квадрат». Эта новость мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение среди фанатов и любителей музыки. Музыкант скончался 5 апреля в Таиланде.
Артур, один из преданных поклонников творчества Ивлева, поделился своими планами с телеграм-каналом Shot. Он заявил, что памятник не только увековечит память о рэпере, но и станет важным напоминанием для молодежи о вреде наркотиков.
Однако представители «Арт-квадрата» поспешили опровергнуть информацию о предстоящем установлении памятника. Контент-менеджер пространства заявил, что никто из фанатов не обращался к ним с этой идеей, и на данный момент никаких официальных заявок не поступало.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.