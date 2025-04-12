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В уфимском «Арт-квадрате» заявили, что никто не обращался с идеей памятника Паше Технику

В Уфе опровергли новость об установке памятника рэперу Паше Технику.

Источник: Комсомольская правда

Недавно поклонники популярного рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, задумали установить памятник своему кумиру в культурном пространстве «Арт-квадрат». Эта новость мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение среди фанатов и любителей музыки. Музыкант скончался 5 апреля в Таиланде.

Артур, один из преданных поклонников творчества Ивлева, поделился своими планами с телеграм-каналом Shot. Он заявил, что памятник не только увековечит память о рэпере, но и станет важным напоминанием для молодежи о вреде наркотиков.

Однако представители «Арт-квадрата» поспешили опровергнуть информацию о предстоящем установлении памятника. Контент-менеджер пространства заявил, что никто из фанатов не обращался к ним с этой идеей, и на данный момент никаких официальных заявок не поступало.

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