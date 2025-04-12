В Пермском крае с 1 мая запустят четыре пригородных водных маршрута

В Пермском крае после открытия навигации 2025 года возобновят движение четырех пригородных речных маршрутов. Запустят водный транспорт по рекам региона с 1 мая.
В число водных маршрутов пригородного сообщения вошли: «Березники — Быстрая», «Пермь — Заречный», «Старые Ляды — Куликово»; «Сылва — Троица — Сылва». Информацию о графике движения и оплате проезда опубликует краевой Минтранс на своем сайте в разделе «Водный транспорт» — «Информация для пассажиров».
Самым протяженным маршрутом станет «Пермь — Заречный» — 98 км по реке Каме. Появилась первая информация о ценах и остановках, которые начнут действовать на маршруте.
Теплоход начнет отправляться из Перми по понедельникам и четвергам в 08:00, из Заречного — 14:40. Прибытие обратного маршрута в Пермь — 22:00. Стоимость проезда между конечными остановками составит 389 ₽. На пути следования будет 14 остановок, включая Закамск, Краснокамск, Усть-Качку, Уральский, Новоильинск.
В компании-перевозчике «КП-Пермь» отметили, регулярный рейс «Пермь — Заречный» осуществляется по заказу министерства транспорта Пермского края. Рейс не является досуговым и существует для транспортной связи между Пермью и труднодоступными районами.