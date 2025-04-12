В Пермском крае с 1 мая запустят четыре пригородных водных маршрута

Теплоход начнет отправляться из Перми по понедельникам и четвергам в 08:00, из Заречного — 14:40. Прибытие обратного маршрута в Пермь — 22:00. Стоимость проезда между конечными остановками составит 389 ₽. На пути следования будет 14 остановок, включая Закамск, Краснокамск, Усть-Качку, Уральский, Новоильинск.