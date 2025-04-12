«Меня затравили братья». Многодетная пермячка воюет с родными за квартиру

В эфир Первого канала вышел выпуск шоу «Мужское/Женское». Жительница Перми обратилась в программу, чтобы ей помогли разобраться с конфликтом в семье — мать троих детей не может разменять квартиру, где прописаны её старшие братья, мать, двое сыновей и дочь. По словам женщины, родственники начали выживать её из жилья, чтобы отстоять свои доли. Подробнее о конфликте и войне за квадратные метры читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Сразу в слёзы.
Героиней одного из новых выпусков скандально известной программы «Мужское/Женское» стала многодетная мать из Перми Алёна Грошева. В студии женщина поделилась своей историей борьбы за доли в квартире, где оппонентами стали её мать и родные братья. В первые же секунды передачи женщина начала рассказывать свою историю, не сдерживая слёз.
«Меня затравили собственные родные братья. Они меня с детьми выживают из квартиры, создают невыносимые условия, у меня нет сил», — сквозь плач поделилась женщина.
Как оказалось, речь идёт о трёхкомнатной квартире в микрорайоне Лёвшино (один из дальних районов города). Жильё многодетная пермячка и её мать Клавдия получили в 2013 году после расселения из аварийного дома, где Алёна также жила с мамой.
После расселения прописаны в жилище оказались сразу восемь человек — пожилая мама, два её сына и дочь Алёна с тремя детьми, младшему из которых сейчас 9 лет. Восьмой прописанной в жилище стала младшая дочь одного из братьев героини — девочку прикрепили к квартире совсем недавно.
Как рассказывает пермячка, оба брата Алёны побывали в местах лишения свободы, а вернувшись, не заехали в жильё и не оплачивали его. В апреле 2024 года мужчины вновь пришли в квартиру, когда Алёна решила приватизировать и разменять её, чтобы купить отдельное жильё своей маме и себе. При попытке выписать братьев женщина столкнулась с их сопротивлением.
«Изобью бабушкиных сыночков».
Помимо отказа со стороны родных, Алёне отказал и суд. Одной из возможных причин стало решение мамы Клавдии не поддерживать дочь и защитить своих освободившихся из колоний сыновей в праве на квадратные метры. С 3 июня 2024 года мужчины начали приезжать к матери, на несколько ночей оставаться в квартире и создавать видимость постоянного проживания.
В качестве отступных женщина даже предлагала братьям отдать однокомнатную квартиру в Закамске, которая досталась её младшему ребёнку от умершего папы. Мужчины отказались и перешли к активным ответным действиям — запретили Алёне пользоваться частью кухни.
«Кухня превратилась в помойку! Раковиной я не пользуюсь, мне запретили. Моей семье остался только стол и плита. Воду я хожу набирать в ванной и здесь же мою посуду», — рассказала Алёна в сюжете, снятом в спорном жилище.
На кадрах женщина показала замки на дверях и быт, который она ведёт с тремя детьми. Старший из них — 19-летний Арсентий — учится и встречается с девушкой, а 14-летняя дочь Алёны лечится от сахарного диабета и ходит в специальном спинном корсете. Все трое детей поддерживают маму в борьбе за квартиру, девушка успокаивает плачущую Алёну, а младший грозится избить родных дядь.
«Он занимается с гантелями и всегда говорит: “Вырасту — бабушкиных сыночков изобью!”», — делится пермячка, рассказывая о 9-летнем сыне.
Дело принципа.
В студию пришли также и оба брата Алёны. По их словам, ситуация и огласка через ТВ-шоу опозорила их и маму. Один из братьев опроверг все доводы младшей сестры. Согласно его версии, после получения квартиры они помогали перевезти вещи, периодически жили и даже платили коммунальные расходы, отдавая деньги матери.
В эфире шоу выяснилось, что одному из братьев также «негде жить», из-за этого он и вписал свою дочь в квартиру. Один из экспертов шоу — адвокат Елена Бойцова — вмешалась в ссору родственников и решила напомнить им, что по закону все прописанные имеют равное право на проживание в квартире и использование благ жилья.
Сразу после этого ведущий программы Александр Гордон смог выяснить, что и от предложения с однокомнатной квартирой в обмен на доли братья не отказывались. Вследствие этого возник вопрос: а в чём суть спора, если точка соприкосновения и компромисс всё же есть? Гордон предложил Алёне отступиться, приватизировать свою половину трёхкомнатной квартиры и собрать остальные активы — «однушку» младшего сына и материнский капитал на дочь.
Тут же вторая ведущая Юлия Барановская заключила, что дело не только в квартире, но и в принципах — Алёна обижена на мать за то, что поддерживала её, в отличии от братьев. Смутило ведущих и наличие видеокамеры в комнате бабушки Клавдии.
«Вонь подрейтузная».
Помощь в решении конфликта предложила ещё один эксперт шоу, психолог Эльмира Разовская. Женщина отметила, что сама Алёна в стрессе, а её дети слишком вовлечены в конфликт со взрослыми мужчинами и перенапрягаются от них.
Когда в студию пришла бабушка, она поделилась обидой на дочь, которая настроила внуков против неё. По словам Клавдии, дети Алёны ругают её, обзывают и желают смерти, а её сыновья заботятся и дарят подарки — один из них телескоп, о котором пенсионерка так мечтала.
Неожиданной заступницей Алёны стала их соседка Людмила Боголюбова. Пожилая женщина влетела в студию и начала защищать женщину. Пенсионерка яростно отчитала Клавдию за отношение к дочери и назвала её «вонью подрейтузной». Другие соседи, живущие в этом же доме, также встали на сторону главной героини выпуска — все они утверждают, что не видели мужчин до 2024 года, но слышали, как мать ругает Алёну.
Итогом шоу не стало примирение родственников, но эксперты и ведущие в один голос призвали Алёну разменять квартиру и растить детей в спокойствии, а старших братьев — перестать третировать женщину.