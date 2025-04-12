«Меня затравили братья». Многодетная пермячка воюет с родными за квартиру

Как рассказывает пермячка, оба брата Алёны побывали в местах лишения свободы, а вернувшись, не заехали в жильё и не оплачивали его. В апреле 2024 года мужчины вновь пришли в квартиру, когда Алёна решила приватизировать и разменять её, чтобы купить отдельное жильё своей маме и себе. При попытке выписать братьев женщина столкнулась с их сопротивлением.