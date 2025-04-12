Сивак: белорусы на субботнике заработали почти 16,5 млн рублей

Это на два миллиона рублей больше, чем в прошлом году.
Как отметил Сивак, к настоящему это пока предварительные цифры по собранным на мероприятии деньгам.
В соответствии с принятыми решениями средства пойдут на строительство Национального исторического музея.
В прошлом году республиканский субботник прошел 20 апреля. В нем приняли участие более 2,3 миллиона граждан страны, они заработали почти 16 миллионов рублей.
В этот день порядок наводили на территории историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан, велись работы по благоустройству населенных пунктов, высаживались новые леса.