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Сивак: белорусы на субботнике заработали почти 16,5 млн рублей

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Около 2,4 миллиона белорусов приняли участие в республиканском субботнике, собрано почти 16,5 миллиона рублей, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак.

Источник: Sputnik.by

Это на два миллиона рублей больше, чем в прошлом году.

подчеркнул вице-премьер, видео с его комментарием опубликовано на официальном Telegram-канале Совмина

Как отметил Сивак, к настоящему это пока предварительные цифры по собранным на мероприятии деньгам.

В соответствии с принятыми решениями средства пойдут на строительство Национального исторического музея.

добавил заместитель премьер-министра

В прошлом году республиканский субботник прошел 20 апреля. В нем приняли участие более 2,3 миллиона граждан страны, они заработали почти 16 миллионов рублей.

В этот день порядок наводили на территории историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан, велись работы по благоустройству населенных пунктов, высаживались новые леса.