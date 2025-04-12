Два электробусных маршрута запустили на востоке и юго-востоке Москвы

«Мы продолжаем запускать новые электробусные маршруты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня в столице уже 192 маршрута обслуживает современный экологичный транспорт. Электробусы отличаются от дизельных автобусов плавностью и тишиной хода, а еще они помогают заботиться об окружающей среде за счет снижения вредных выбросов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он отметил, что современные электробусы заменили автобусы на маршрутах № 79 и с694. На двух маршрутах по будням будут работать 13 современных машин российского производства. Электробус № 79 соединяет станцию метро «Выхино» и станцию МЦД-4 «Реутов». Маршрут с694 связывает районы Новокосино (ВАО) и Капотня (ЮВАО).
Инновационные электробусы российского производства делают поездки еще комфортнее для пассажиров с 2018 года. Сегодня более 2,3 тыс. электробусов обслуживают более 190 маршрутов.
Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 км до 80−90 км. При этом вес машины остался прежним. С 2024 года на линию выходят КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.
Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. На сегодняшний день свыше 2,3 тыс. электробусов обеспечивают работу свыше 190 маршрутов. Для комфорта пассажиров в электробусах установлены: система климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне; USB и Type-C порты для зарядки смартфонов; медиаэкраны с актуальной информацией о следующих остановках.