Глава Красноярска провел выездное совещание в Центральном районе

«Непросто шли работы на старте, потребовались дополнительные согласования по проекту, корректировка сроков выполнения работ. Предыдущий раз был здесь в ноябре. Подрядчик предпринимает меры, чтобы придерживаться графика строительства. Тут важен пристальный контроль со стороны заказчика, чтобы нужный микрорайону объект был готов в срок, — сообщил Владислав Логинов. — Особое внимание жителей приковано и к скверу Чернышевского. Горожане представили свои предложения по обновлению территории к 400-летию, сегодня мы вместе ещё раз по ним сверились. Вовлекать горожан в обсуждение проектов юбилея — одна из задач, которую ставит губернатор Михаил Котюков. Эту практику будем продолжать».​