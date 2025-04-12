Глава Красноярска провел выездное совещание в Центральном районе

Глава Красноярска Владислав Логинов провел выездное совещание в Центральном районе.
Вместе с жителями Покровки мэр обсудил вопросы благоустройства сквера Чернышевского.
Общественное пространство обновят в этом году в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. В сквере появятся несколько детских площадок, в том числе инклюзивная для ребят с особенностями развития. Предусмотрены спортивные локации и тренажеры.
В парке приведут в порядок пешеходные дорожки и зоны тихого отдыха, установят освещение и видеонаблюдение. В планах — провести озеленение территории деревьями и кустарниками. Жители предложили высадить вдоль границ сквера живую изгородь, сохранить площадку для выгула собак. Контракт с подрядной организацией на выполнение комплекса работ планируется подписать в ближайшее время.
«Мы надеемся, что будет красивый благоустроенный парк к 400-летию. Здесь много работы предстоит. Нужны места для спокойного отдыха, очень многие деревья требуют замены», — сказала Галина Пушкина, жительница микрорайона, председатель первичной ветеранской организации.
Также в ходе рабочего совещания в Центральном районе глава города Владислав Логинов проверил, как идёт строительство в мкрн Покровском нового детского сада на 190 мест. Сейчас подрядчик выполняет монтаж каркаса здания. Устанавливаются панели, перекрытия и перегородки, начато устройство системы вентиляции.
«Непросто шли работы на старте, потребовались дополнительные согласования по проекту, корректировка сроков выполнения работ. Предыдущий раз был здесь в ноябре. Подрядчик предпринимает меры, чтобы придерживаться графика строительства. Тут важен пристальный контроль со стороны заказчика, чтобы нужный микрорайону объект был готов в срок, — сообщил Владислав Логинов. — Особое внимание жителей приковано и к скверу Чернышевского. Горожане представили свои предложения по обновлению территории к 400-летию, сегодня мы вместе ещё раз по ним сверились. Вовлекать горожан в обсуждение проектов юбилея — одна из задач, которую ставит губернатор Михаил Котюков. Эту практику будем продолжать».