На мосту у телецентра в Омске разрушилась часть тротуара. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Омск live» во «ВКонтакте». Омичка опубликовала видеозапись, на которой видно, что участок пешеходной зоны находится в аварийном состоянии.
Ситуацию прокомментировали в мэрии Омска, объяснив, что тротуары моста признаны аварийными и подлежащими замене в рамках капремонта, который уже стартовал.
«Для безопасности омичей дефекты пешеходной зоны оперативно устранены: во временном варианте их закрыли деревянными настилами. Тем не менее просим пешеходов быть аккуратными и предельно внимательными, передвигаясь на объекте», — рассказали в ведомстве.