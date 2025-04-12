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На мосту у Телецентра в Омске разрушилась часть тротуара

Ситуацию прокомментировали в администрации.

Источник: Om1 Омск

На мосту у телецентра в Омске разрушилась часть тротуара. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Омск live» во «ВКонтакте». Омичка опубликовала видеозапись, на которой видно, что участок пешеходной зоны находится в аварийном состоянии.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Омска, объяснив, что тротуары моста признаны аварийными и подлежащими замене в рамках капремонта, который уже стартовал.

«Для безопасности омичей дефекты пешеходной зоны оперативно устранены: во временном варианте их закрыли деревянными настилами. Тем не менее просим пешеходов быть аккуратными и предельно внимательными, передвигаясь на объекте», — рассказали в ведомстве.