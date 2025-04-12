На мосту у телецентра в Омске разрушилась часть тротуара. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Омск live» во «ВКонтакте». Омичка опубликовала видеозапись, на которой видно, что участок пешеходной зоны находится в аварийном состоянии.