В Уфе можно будет увидеть микролуну

Она появится в Уфе над горизонтом на юго-востоке в 21:08 по уфимскому времени, через 55 минут после захода солнца. Самой маленькой ее можно будет увидеть ночью 14 апреля в 03:50, когда она будет находиться в апогее на расстоянии 406 294 километра.