В Уфе можно будет увидеть микролуну

Она появится в Уфе над горизонтом на юго-востоке в 21:08 по уфимскому времени, через 55 минут после захода солнца. Самой маленькой ее можно будет увидеть ночью 14 апреля в 03:50, когда она будет находиться в апогее на расстоянии 406 294 километра.
Чаще всего наблюдатели обращают внимание на суперлуние, когда полная луна находится наиболее близко к Земле — в перигее (ближайшей к Земле точке лунной орбиты) и выглядит немного больше и ярче.
Расстояние от луны до Земли меняется из-за того, что орбита Луны представляет собой не окружность, а эллипс. Ближайшая к Земле точка на орбите называется перигеем (356 400 километров), а наиболее удаленная — апогеем (406 700 километров).
— Разница в расстоянии между лунным апогеем и перигеем в 50 000 километров дает разницу в яркости и в видимых размерах луны, — отмечается в сообщении.