В Москве к 80-летию Победы запустили цикл автобусных экскурсий

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Цикл автобусных экскурсий для молодежи к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартует в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
«Для московской молодежи подготовили серию бесплатных экскурсий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гиды расскажут о событиях, повлиявших на ход истории, и о героях, защищавших Родину», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что выезды продолжатся до конца мая. Молодежь сможет увидеть памятные места, изучить документы и артефакты военного времени и задать вопросы историкам.
«Цикл “Маршруты Победы” включает 10 автобусных экскурсий. Первая пройдет уже 15 апреля. Участники посетят Ржевский мемориал Советскому Солдату и местный музей, узнают больше о сражениях 1942−1943 годов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
В ведомстве добавили, что в списке локаций — Центральный музей Военно-воздушных сил РФ, музей Зои Космодемьянской в подмосковной деревне Петрищево и музейный комплекс «Дорога памяти».