В Новосибирске рассчитали стоимость пасхального набора в 2025 году

Традиционно в состав праздничного стола на Пасху входят: кулич, яйца и наборы для окрашивания яиц (красители, наклейки, бисер и прочий декор). В среднем стоимость минимального набора составит: красители и декоры — от 22 до 210 рублей, яйца — от 107 до 150 рублей, куличи — от 57 до 500 рублей за штуку.