В Новосибирске рассчитали стоимость пасхального набора в 2025 году

Новосибирцам рассказали, сколько денег нужно будет потратить на пасхальный набор в этом году.
Традиционно в состав праздничного стола на Пасху входят: кулич, яйца и наборы для окрашивания яиц (красители, наклейки, бисер и прочий декор). В среднем стоимость минимального набора составит: красители и декоры — от 22 до 210 рублей, яйца — от 107 до 150 рублей, куличи — от 57 до 500 рублей за штуку.
Также новосибирцы пожаловались на рост стоимости яиц за неделю до Пасхи. К примеру, в одном из магазинов десяток яиц варьируется от 109,99 до 139,90 рублей, если использовать скидочную карту.