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У электрички Ростов — Таганрог с 14 апреля появится дополнительная остановка

Расписание электрички Ростов — Таганрог изменится из-за новой остановки.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 14 апреля, расписание пригородного поезда Ростов — Таганрог изменится из-за появления в машруте дополнительной остановки. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

— С 14 апреля вводится стоянка на остановочном пункте 1300 км, в связи с чем изменяется расписание пригородного поезда № 6508 сообщением Ростов — Таганрог, — уточнили в пресс-службе. Речь идет о рейсе, который отправляется со станции Ростов в 17:26, на станцию Темерник прибывает в 17:36, на остановочный пункт 1337 км — в 17.40, на станцию Ростов-Западный в 17.44, и далее: Хапры — 17.52, Недвиговка — 18.01, Синявская — 18.12, остановочный пункт 1300 км — 18.18, станция Приморка 18.29 (вместо 18.28), Михайловка — 18.37, Таганрог-Пассажирский — 18.42, а время прибытия на станцию Таганрог не изменится — в 18.53.

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