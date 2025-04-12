У электрички Ростов — Таганрог с 14 апреля появится дополнительная остановка

— С 14 апреля вводится стоянка на остановочном пункте 1300 км, в связи с чем изменяется расписание пригородного поезда № 6508 сообщением Ростов — Таганрог, — уточнили в пресс-службе. Речь идет о рейсе, который отправляется со станции Ростов в 17:26, на станцию Темерник прибывает в 17:36, на остановочный пункт 1337 км — в 17.40, на станцию Ростов-Западный в 17.44, и далее: Хапры — 17.52, Недвиговка — 18.01, Синявская — 18.12, остановочный пункт 1300 км — 18.18, станция Приморка 18.29 (вместо 18.28), Михайловка — 18.37, Таганрог-Пассажирский — 18.42, а время прибытия на станцию Таганрог не изменится — в 18.53.