В Перми стартовали продажи одноразовых билетов для проезда в транспорте

Продажа одноразовых билетов для проезда в общественном транспорте Перми стартовала 12 апреля, сообщает департамент ведомства.
С 12 апреля в Перми появилась возможность приобрести разовый билет за наличные для проезда в автобусах и трамваях. Стоимость — 57 рублей.
Купить такой билет горожане смогут в специализированных пунктах продажи, включая отделения почты, «Почтобанка», центральные кассы, автовокзал, автостанцию «Южная», железнодорожные вокзалы Пермь I и Пермь II, а также станцию «Молодёжная».
«Разовый билет — это опция для тех пассажиров, кто пользуется городским транспортом очень редко», — говорят в департаменте.
Напомним, с 15 апреля водители общественного транспорта перестанут принимать оплату за поездку наличными.