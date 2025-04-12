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В Перми стартовали продажи одноразовых билетов для проезда в транспорте

Стоимость — 57 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Продажа одноразовых билетов для проезда в общественном транспорте Перми стартовала 12 апреля, сообщает департамент ведомства.

С 12 апреля в Перми появилась возможность приобрести разовый билет за наличные для проезда в автобусах и трамваях. Стоимость — 57 рублей.

Купить такой билет горожане смогут в специализированных пунктах продажи, включая отделения почты, «Почтобанка», центральные кассы, автовокзал, автостанцию «Южная», железнодорожные вокзалы Пермь I и Пермь II, а также станцию «Молодёжная».

«Разовый билет — это опция для тех пассажиров, кто пользуется городским транспортом очень редко», — говорят в департаменте.

Напомним, с 15 апреля водители общественного транспорта перестанут принимать оплату за поездку наличными.