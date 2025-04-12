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Росгвардеец в Омске не дал огню добраться до важного объекта

В Омске сотрудник Росгвардии предотвратил возможное возгорание на охраняемом объекте.

Инцидент произошёл накануне вечером во время дежурства сержанта полиции Игоря Карасева.

Проводя обход территории, Карасев заметил, что за периметром охраняемого объекта начала гореть сухая трава. Огонь быстро распространялся в сторону объекта, представляющего важность для жизнеобеспечения.

Росгвардеец оперативно вызвал пожарных и начал тушить пламя подручными средствами. С помощью огнетушителя, находившегося на посту, ему удалось сдержать распространение огня до приезда спасателей. Пожарные оперативно прибыли на место и полностью ликвидировали возгорание.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Омской области, благодаря слаженным действиям дежурного и сотрудников МЧС никто не пострадал.