Росгвардеец в Омске не дал огню добраться до важного объекта

Росгвардеец оперативно вызвал пожарных и начал тушить пламя подручными средствами. С помощью огнетушителя, находившегося на посту, ему удалось сдержать распространение огня до приезда спасателей. Пожарные оперативно прибыли на место и полностью ликвидировали возгорание.