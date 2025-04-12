Новосибирск прикоснулся к звёздам: губернатор вспомнил о космических героях региона

В День космонавтики губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил о вкладе региона в развитие отечественной космонавтики. Как отметил глава региона, область тесно связана с именами легендарных советских покорителей космоса.
Особое место в этой истории занимает Герман Титов — второй космонавт планеты, который в 1957 году окончил Сталинградское военно-авиационное училище лётчиков, дислоцировавшееся тогда в Толмачёво. Ещё один космонавт, Павел Попович, проходил службу в Новосибирске, где познакомился со своей будущей женой.
С училищем в Толмачёво связано и имя Бориса Волынова — уроженца Иркутска, зачисленного в отряд космонавтов в 1960 году. Эти имена, как подчеркнул Травников, являются частью славной космической истории России, к которой Новосибирская область имеет непосредственное отношение.