Новосибирск прикоснулся к звёздам: губернатор вспомнил о космических героях региона

Особое место в этой истории занимает Герман Титов — второй космонавт планеты, который в 1957 году окончил Сталинградское военно-авиационное училище лётчиков, дислоцировавшееся тогда в Толмачёво. Ещё один космонавт, Павел Попович, проходил службу в Новосибирске, где познакомился со своей будущей женой.