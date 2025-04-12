Новосибирский мэр опубликовал редкие фото с Юрием Гагариным

На снимках видны настоящие детали космических кораблей, ставшие экспонатами музея. Глава города заявил, что Новосибирск можно считать космическим городом, так как там жил основоположник советской космонавтики Юрий Кондратюк, который первым рассчитал траекторию полета на Луну. А родоначальник новосибирского Академгородка разработал материал для ракетных двигателей.