Новосибирский мэр опубликовал редкие фото с Юрием Гагариным

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей с Днём космонавтики. В честь праздника он опубликовал ролик с редкими кадрами Юрия Гагарина и Анны Кикиной.
На снимках видны настоящие детали космических кораблей, ставшие экспонатами музея. Глава города заявил, что Новосибирск можно считать космическим городом, так как там жил основоположник советской космонавтики Юрий Кондратюк, который первым рассчитал траекторию полета на Луну. А родоначальник новосибирского Академгородка разработал материал для ракетных двигателей.
Максим Кудрявцев также обратил особое внимание на новосибирского космонавта Анну Кикину, которая стала пятой в истории Советского Союза и России женщиной-космонавтом.