«Днем запросто будет +24 — +26». Синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки

При этом Белгдиромет сказал об ощутимом тепле уже в воскресенье, 13 апреля. Днем погоду определит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, только ночью и утром на погоду в северо-восточных регионах повлияют фронтальные разделы, которые смещаются с Балтики. Будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможны небольшие дожди, туманы, а днем, в основном, без осадков.