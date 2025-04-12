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«Днем запросто будет +24 — +26». Синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки

Синоптики сказали о тепле +26 в Беларуси из-за антициклона с Африки.

Источник: Комсомольская правда

Африканский антициклон принесет в Беларусь ощутимое потепление, информирует тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларуси наметился поворот к весне. И уже совсем скоро в страну начнет поступать теплая воздушная масса с юго-запада Европы.

Эти процессы происходят благодаря усилению гребня высотного антициклона, центр которого на данный момент располагается примерно над северной Африкой. Одномоментно с этим ослабляется и смещается на восток черноморский циклон. В регионе изменится циркуляция, на территорию Беларуси начнут поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Заметно потеплеет уже в воскресенье, 13 апреля.

— На юго-западе Беларуси температура поднимется до +18, — отмечают синоптики.

Также численные погодные модели предварительно обещают, что подобная циркуляция сохранится на протяжении всей следующей недели, с 14 по 20 апреля. Причем к четвергу и пятнице, 17 и 18 апреля, соответственно днем можно ожидать даже и слишком жаркую для этой поры года погоду.

— Днем запросто будет +24 — +26 градусов, а может и выше.

При этом Белгдиромет сказал об ощутимом тепле уже в воскресенье, 13 апреля. Днем погоду определит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, только ночью и утром на погоду в северо-восточных регионах повлияют фронтальные разделы, которые смещаются с Балтики. Будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможны небольшие дожди, туманы, а днем, в основном, без осадков.

Ночные температуры около −1 — +5 градусов, местами по западу потепление до +6 — +8 даже ночью. А днем воздух прогреется на востоке до +8, а на западе страны потепление и до +20.

До этого синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в апреле.

Тем временем МЧС сообщило о пожаре на Комаровском рынке в Минске.