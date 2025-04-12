Ревматолог предупредила белорусов о проблемах из-за щелчков в пальцах и коленях

Белорусский ревматолог сказала, о чем говорят щелчки в пальцах и коленях, пишет БелТА.
Так, по словам врача-ревматолога Наталии Морозовой-Плавской, щелчки в суставах пальцев и коленях могут возникать по разным причинам.
— Такое может быть и в норме, и при воспалительном процессе, — заметила доктор.
Например, у людей, которые ведут сидячий образ жизни и не занимаются спортом, щелкать будут неразработанные сухожилия, мышцы, фасцы при движении.
Но есть и процесс — кавитация, которая особенно характерна для коленных суставов.
— Когда мы сидим, разные вещества в нас могут находиться в газообразном или жидком состоянии. Когда шарик газа лопается и переходит в жидкое состояние, мы слышим хруст, — подытожила ревматолог.
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