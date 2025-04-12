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Ревматолог предупредила белорусов о проблемах из-за щелчков в пальцах и коленях

Белорусский ревматолог сказала о причинах щелчков в пальцах и коленях.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский ревматолог сказала, о чем говорят щелчки в пальцах и коленях, пишет БелТА.

Так, по словам врача-ревматолога Наталии Морозовой-Плавской, щелчки в суставах пальцев и коленях могут возникать по разным причинам.

— Такое может быть и в норме, и при воспалительном процессе, — заметила доктор.

Например, у людей, которые ведут сидячий образ жизни и не занимаются спортом, щелкать будут неразработанные сухожилия, мышцы, фасцы при движении.

Но есть и процесс — кавитация, которая особенно характерна для коленных суставов.

— Когда мы сидим, разные вещества в нас могут находиться в газообразном или жидком состоянии. Когда шарик газа лопается и переходит в жидкое состояние, мы слышим хруст, — подытожила ревматолог.

Еще мы писали, что в соседнем с Беларусью польском Подлясье быстро распространяется опасный вирус с летальными рисками.

Между тем Россия запретила ввоз молочной продукции одного из предприятий Беларуси.

А еще Беларусь еще на полгода продлила лицензирование на экспорт зерна: «Рожь, ячмень, овес, кукуруза».