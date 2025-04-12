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В 2025 году в Башкирии отремонтируют 280 километров дорог

В Башкирии начнется масштабный ремонт дорог.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Башкирии начнется масштабный ремонт 13 километров дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Ремонт коснется пяти участков трассы, проходящей через Уфимский, Архангельский и Кармаскалинский районы. Подрядные организации займутся обновлением асфальтобетонного покрытия, укреплением обочин и нанесением дорожной разметки. Работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова подчеркнула значимость этой дороги и пояснила, что Уфа — Инзер — Белорецк является важной транспортной артерией, соединяющей несколько районов.

Всего в 2025 году планируется обновить целых 280 километров. Ремонт затронет 83 объекта, включая такие ключевые маршруты, как Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск и Магнитогорск — Ира.

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