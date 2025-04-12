В МЧС рассказали о предотвращении подтоплений в регионах

На сегодняшний день на контроле находится несколько подтопленных территорий. В селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района и с. им. А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов, а в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области — 29 придворовых территорий.