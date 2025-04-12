В заповеднике «Вишерский» предложили способ хранения яиц в ведрах с известью

Пермякам предложили лайфхак, который позволит сохранить яйца свежими в течение нескольких месяцев. Необычный способ хранения предложили сотрудники заповедника «Вишерский».
Алевтина и Сергей Смирновы круглогодично живут и работают на дальнем кордоне Лыпья. Зимние месяцы они проводят в полном одиночестве. Продукты зимовщики закупают с запасом на полгода или больше.
Для сохранения свежести некоторые продукты и домашние заготовки Алевтина Смирнова хранит в незамерзающей полынье речки Лыпья. В ней круглый год сохраняется температура около ноля градусов. Для хранения яиц у Смирновых есть годами проверенный старинный способ.
По словам хозяйки семейства, она замачивает яйца на зиму в растворе воды и извести. Для хранения их помещают в подпол.
«Известь я добавляю на глаз — полгорсти извести на ведро воды. Складываю яйца в ведро с известковым раствором и опускаю ведра в подпол. Там они и стоят всю зиму. Яйца остаются свежими, ни одного протухшего яйца пока не было», — делится домашней смекалкой Алевтина Смирнова.