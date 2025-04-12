В заповеднике «Вишерский» предложили способ хранения яиц в ведрах с известью

«Известь я добавляю на глаз — полгорсти извести на ведро воды. Складываю яйца в ведро с известковым раствором и опускаю ведра в подпол. Там они и стоят всю зиму. Яйца остаются свежими, ни одного протухшего яйца пока не было», — делится домашней смекалкой Алевтина Смирнова.