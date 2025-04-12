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Омские семьи с детьми будут получать новую выплату

Еще одна мера поддержки стартует в регионе с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с 2026 года семьям с детьми будет оказываться еще одна мера поддержки — семейная выплата.

«Семейная выплата — это возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физлиц, которая станет доступна родителям двух и более детей со среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточного минимума на человека», — пояснила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Выплата будет предоставляться по итогам декларационной компании 2025 года, сейчас идет подготовка соответствующих нормативно-правовых актов. Отметим, что данная мера поддержки семей с детьми будет действовать на территории всей страны, в том числе и в Омской области.

Ранее мы сообщали что выплату в 100 000 рублей на данный момент получили всего три семьи.