В России 12 апреля отмечается День космонавтики

«Надо сказать, что создание российской орбитальной станции в дополнение к уже существующей МКС — это серьезный прорыв в космической научно-технологической, ну и военной, я думаю, гонке. Потому что своя станция — это не только престиж, это еще и своя научно-технологическая площадка, абсолютно независимая от различных внешних обстоятельств, что критически важно для безопасности, технологического прорыва и конкурентоспособности страны в будущем. Надеюсь, что полное формирование станции, запланированное к 2032 году, будет реализовано, с учетом дорожной карты ее проектирования и заложенного финансирования в 608,9 млрд рублей», — отмечает член Общественной палаты РФ и автор телеграм канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин.