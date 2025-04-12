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Любителям турпоходов в Прикамье напоминают о регистрации групп и маршрутов в МЧС

В Прикамье приближается сезон сплавов и пеших походов.

Источник: РИА "Новости"

В территориальном управлении МЧС по Пермскому краю напоминают: по закону туристские группы за 10 рабочих дней до начала похода должны зарегистрироваться.

В заявке должны присутствовать список участников и руководителей, контактные телефоны, данные о маршруте. Информация пересылается в спасательное подразделение по месту запланированного похода. Это позволит при необходимости своевременно оказать туристам помощь. Заявку можно зарегистрировать на сайте МЧС России по Пермскому краю, отправить по почте или лично передать в Главное управление по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 53а.