Московские трамваи украсили к 90-летию метрополитена

«По традиции мы украшаем городской транспорт к праздникам и важным датам. В честь 90-летия Московского метрополитена запустили пять тематических трамваев “Витязь-Москва”, которые будут курсировать на знаковых столичных маршрутах. Продолжаем развивать трамвайную сеть города, как поручил Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
По его словам, планируется, что празднично украшенные трамваи будут курсировать по улицам города до середины июня.
С 2021 года трамвайная сеть находится под управлением Московского метрополитена. С этого времени ведется постоянная и масштабная работа по обновлению инфраструктуры, чтобы она соответствовала самым высоким требованиям главного столичного перевозчика. Маршруты выбраны неслучайно — они охватывают важные артерии столицы. Среди них: маршрут № 2 «Курский вокзал» — «3-я Владимирская улица». Это новый маршрут по ул. Сергия Радонежского, который открыт в сентябре прошлого года; маршрут № 7 «Белорусский вокзал» — «Метро “Бульвар Рокоссовского”. Он проходит у первых станций метро “Сокольники”, “Красносельская” и “Комсомольская”; маршрут № 17 “Останкино” — “Медведково”.
Это самый востребованный трамвайный маршрут Москвы; маршрут № 26 «Метро “Университет” — “Метро “Октябрьская”. Он проходит возле обновленного трамвайного депо имени Апакова; маршрут № 39 “Метро “Университет” — “Метро “Чистые пруды”. Это один из самых красивых маршрутов столицы, проходящий по Бульварному кольцу.
Московский метрополитен, которому в мае исполняется 90 лет, — ключевой элемент транспортной системы столицы. На протяжении почти 100 лет он обеспечивает комфортные, надежные и безопасные перевозки для гостей и жителей города.