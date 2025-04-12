Московские трамваи украсили к 90-летию метрополитена

С 2021 года трамвайная сеть находится под управлением Московского метрополитена. С этого времени ведется постоянная и масштабная работа по обновлению инфраструктуры, чтобы она соответствовала самым высоким требованиям главного столичного перевозчика. Маршруты выбраны неслучайно — они охватывают важные артерии столицы. Среди них: маршрут № 2 «Курский вокзал» — «3-я Владимирская улица». Это новый маршрут по ул. Сергия Радонежского, который открыт в сентябре прошлого года; маршрут № 7 «Белорусский вокзал» — «Метро “Бульвар Рокоссовского”. Он проходит у первых станций метро “Сокольники”, “Красносельская” и “Комсомольская”; маршрут № 17 “Останкино” — “Медведково”.