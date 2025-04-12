«Таза Қазақстан»: в Караганде за день посадили больше 500 деревьев

На аллее в центре города, на проспекте Назарбаева, посадили 30 елей. Место выбрали, посоветовавшись с общественниками.
Здесь деревья уже старые, поэтому мы предложили взяться за обновление. Ели районированные, соответствуют стандарту. Высотой не более двух метров. Если выше, то плохо приживаются. В этом году будет реконструкция этого проспекта. Станет лучше и комфортнее.
Деревья сажали и на других улицах
Сегодня в общей сложности посадили более 500 деревьев. В это количество входит компенсационная посадка — 280 деревьев. Ещё 140 — это пересадка. Также предприниматели поддержали акцию, решили внести свой вклад. Уход за саженцами будет в рамках гарантийных обязательств. Управление парками культуры и отдыха ухаживает за зелёными насаждениями на подведомственной территории.
Акиму области представили проект реконструкции проспекта Назарбаева.
Планируется обустройство удобных пешеходных зон. Будет полностью заменена брусчатка.
Ермаганбет Булекпаев посмотрел, как продвигается реконструкция площади перед Театром им. К. Станиславского. Сейчас идут работы по её обшивке и укладке гранитных лестниц.
Также начата укладка гранитного покрытия.
На площади будут установлены новые скамейки и урны, современный LED-экран. Предусмотрено озеленение, освещение.
Аким области также проверил ремонтные работы на путепроводе улицы Гоголя.
От начала до спуска моста идёт средний ремонт верхнего слоя дороги и устройство ливневых приёмов. С 10 апреля участок перекрыт, откроют проезд утром в понедельник, 14 апреля.
Экологические субботники сегодня прошли во всех городах и районах области.