Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Таза Қазақстан»: в Караганде за день посадили больше 500 деревьев

В Карагандинской области в рамках акции «Таза Қазақстан» продолжают озеленять города и районы. В областном центре прибавилось больше 500 деревьев. В экологическом субботнике вместе с волонтёрами участвовал глава региона Ермаганбет Булекпаев, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Источник: Пресс-служба акимата Карагандинской области

На аллее в центре города, на проспекте Назарбаева, посадили 30 елей. Место выбрали, посоветовавшись с общественниками.

Здесь деревья уже старые, поэтому мы предложили взяться за обновление. Ели районированные, соответствуют стандарту. Высотой не более двух метров. Если выше, то плохо приживаются. В этом году будет реконструкция этого проспекта. Станет лучше и комфортнее.

говорит общественник ветеран-озеленитель Сакен Келдибаев

Деревья сажали и на других улицах

Сегодня в общей сложности посадили более 500 деревьев. В это количество входит компенсационная посадка — 280 деревьев. Ещё 140 — это пересадка. Также предприниматели поддержали акцию, решили внести свой вклад. Уход за саженцами будет в рамках гарантийных обязательств. Управление парками культуры и отдыха ухаживает за зелёными насаждениями на подведомственной территории.

сказал аким района имени Казыбек би Ералы Оспанов

Акиму области представили проект реконструкции проспекта Назарбаева.

Планируется обустройство удобных пешеходных зон. Будет полностью заменена брусчатка.

Ермаганбет Булекпаев посмотрел, как продвигается реконструкция площади перед Театром им. К. Станиславского. Сейчас идут работы по её обшивке и укладке гранитных лестниц.

Также начата укладка гранитного покрытия.

На площади будут установлены новые скамейки и урны, современный LED-экран. Предусмотрено озеленение, освещение.

Аким области также проверил ремонтные работы на путепроводе улицы Гоголя.

От начала до спуска моста идёт средний ремонт верхнего слоя дороги и устройство ливневых приёмов. С 10 апреля участок перекрыт, откроют проезд утром в понедельник, 14 апреля.

Экологические субботники сегодня прошли во всех городах и районах области.