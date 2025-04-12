«Таза Қазақстан»: в Караганде за день посадили больше 500 деревьев

Здесь деревья уже старые, поэтому мы предложили взяться за обновление. Ели районированные, соответствуют стандарту. Высотой не более двух метров. Если выше, то плохо приживаются. В этом году будет реконструкция этого проспекта. Станет лучше и комфортнее.