В Башкирии на трех реках отмечается увеличение уровня воды

В последние сутки в Центр обработки вызовов 112 поступило шесть сообщений о последствиях весеннего половодья в Башкирии. С начала паводкоопасного периода зарегистрировано уже 556 обращений. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
На данный момент под контролем находятся четыре критические ситуации в Уфе, а также в Чишминском и Иглинском районах. Наиболее заметные изменения уровня воды наблюдаются на реках региона. На реке Уфа в селе Верхний Суян Караидельского района уровень воды за сутки увеличился на 22 сантиметра и сейчас составляет 539 сантиметров.
Не отстает и река Ай в селе Метели Дуванского района, где уровень воды поднялся на 15 сантиметров, достигнув 422 сантиметров. На реке Сим в Иглинском районе уровень воды увеличился на 11 сантиметров и сейчас составляет 613 сантиметров.
На реке Лемезы в селе Нижние Лемезы уровень воды снизился на 35 сантиметров и сейчас составляет 173 сантиметра. Похожие изменения наблюдаются и на реке Нугуш в хуторе Андреевский, где уровень воды снизился на 20 сантиметров до 217 сантиметров.
На сегодняшний день Нугушское водохранилище полностью заполнено, а до наполнения Юмагузинского водохранилища остается 1,2 метра. Павловское водохранилище также близко к заполнению — до его полного уровня не хватает 2,7 метра.
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