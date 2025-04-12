В Башкирии на трех реках отмечается увеличение уровня воды

На данный момент под контролем находятся четыре критические ситуации в Уфе, а также в Чишминском и Иглинском районах. Наиболее заметные изменения уровня воды наблюдаются на реках региона. На реке Уфа в селе Верхний Суян Караидельского района уровень воды за сутки увеличился на 22 сантиметра и сейчас составляет 539 сантиметров.