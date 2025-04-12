На Красногорском гидроузле под Омском могут построить гидроэлектростанцию

Напомним, гидроузел возводится у села Красная Горка под Омском с 2011 года, строительство инициировал тогдашний губернатор Леонид Полежаев. С тех пор стройка неоднократно приостанавливалась. Строительство левобережной части объекта возобновили в 2022 году. Полностью достроить гидроузел планировалось в 2028-м.