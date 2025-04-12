Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красногорском гидроузле под Омском могут построить гидроэлектростанцию

Тогда деньги на объект выделит федеральный бюджет.

Источник: Комсомольская правда

В судьбе масштабного недостроя — Красногорского гидроузла — наметился новый поворот. На объекте может появится малая гидроэлектростанция. Такую возможность рассматривает компания «Росатом сервис».

«Выработка будет порядка 7−8 МВт. Эта мощность позволит принять участие в конкурсе на договор предоставления мощности, следовательно, это инвестиции федерального бюджета», — приводит слова генерального директора компании Владимира Бредова ТАСС.

По словам Бредова, с инициативой включить в объект электростанцию выступил проектировщик Красногорского гидроузла, изначально проектной документацией она не предусматривалась.

Напомним, гидроузел возводится у села Красная Горка под Омском с 2011 года, строительство инициировал тогдашний губернатор Леонид Полежаев. С тех пор стройка неоднократно приостанавливалась. Строительство левобережной части объекта возобновили в 2022 году. Полностью достроить гидроузел планировалось в 2028-м.