На Красногорском гидроузле под Омском могут построить гидроэлектростанцию

В судьбе масштабного недостроя — Красногорского гидроузла — наметился новый поворот. На объекте может появится малая гидроэлектростанция. Такую возможность рассматривает компания «Росатом сервис».
«Выработка будет порядка 7−8 МВт. Эта мощность позволит принять участие в конкурсе на договор предоставления мощности, следовательно, это инвестиции федерального бюджета», — приводит слова генерального директора компании Владимира Бредова ТАСС.
По словам Бредова, с инициативой включить в объект электростанцию выступил проектировщик Красногорского гидроузла, изначально проектной документацией она не предусматривалась.
Напомним, гидроузел возводится у села Красная Горка под Омском с 2011 года, строительство инициировал тогдашний губернатор Леонид Полежаев. С тех пор стройка неоднократно приостанавливалась. Строительство левобережной части объекта возобновили в 2022 году. Полностью достроить гидроузел планировалось в 2028-м.