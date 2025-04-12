Свердловчанин получил шесть штрафов за пять минут

Водитель Subaru разъезжал по улицам города с тонировкой на окнах, а также с нечитаемыми номерами. Сотрудники ГАИ остановили нарушителя, однако тот попытался скрыться. Проехав всего пару метров, парень врезался в автомобиль Opel Astra, за рулем которого была 37-летняя женщина. Она получила ушибы, медицинскую помощь ей оказали на месте ДТП.