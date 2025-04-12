Свердловчанин получил шесть штрафов за пять минут

Вечером 11 апреля 24-летний житель Нижнего Тагила за пять минут получил сразу 6 административных протоколов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Водитель Subaru разъезжал по улицам города с тонировкой на окнах, а также с нечитаемыми номерами. Сотрудники ГАИ остановили нарушителя, однако тот попытался скрыться. Проехав всего пару метров, парень врезался в автомобиль Opel Astra, за рулем которого была 37-летняя женщина. Она получила ушибы, медицинскую помощь ей оказали на месте ДТП.
— После остановки автомобиля выяснилось, что за рулем Subaru находился местный житель, который ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ведомстве.
На тагильчанина составили сразу 6 протоколов: за тонировку, не соответствующую требованиям, за нечитаемые государственные номера, за технические неисправности машины, за управление без права на вождение, за отсутствие полиса ОСАГО и за игнорирование требования об остановке. Уральцу грозят крупные штрафы.