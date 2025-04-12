В Иркутской области 13 апреля ожидается ухудшение погоды

При всем этом ожидается, что в отдельных районах воздух прогреется до 20 градусов и выше. Поэтому удельное внимание уделят лесам, для предотвращения пожаров усилят патрули. Ежедневно по маршрутам будет выходить до 49 групп, в составе которых находится 150 инспекторов. Экипаж выставят и вдоль трасс, еще часть специалистов будет находиться в режиме повышенной готовности. Помимо этого к работе привлекут беспилотники.