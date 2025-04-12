В Иркутской области 13 апреля ожидается ухудшение погоды. Как сообщил КП-Иркутск губернатор Игорь Кобзев, в западных и северных районах может подуть сильный ветер порывами до 15−20 м/с, также прогнозируется дождь и мокрый снег.
На данный момент ветер разбушевался в Тайшетском и Братском районах. В связи с этим специалисты привели в готовность все силы и средства, также им предстоит проверить резервные источники электропитания.
— Ну и самое главное — будем превентивно отключать электроэнергию. Прошу с пониманием отнестись к этому всех, кого коснуться отключения. Беду лучше предотвратить, чем бороться с ее последствиями, — сказал Игорь Кобзев.
При всем этом ожидается, что в отдельных районах воздух прогреется до 20 градусов и выше. Поэтому удельное внимание уделят лесам, для предотвращения пожаров усилят патрули. Ежедневно по маршрутам будет выходить до 49 групп, в составе которых находится 150 инспекторов. Экипаж выставят и вдоль трасс, еще часть специалистов будет находиться в режиме повышенной готовности. Помимо этого к работе привлекут беспилотники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска ушибла ногу во время восхождения на Пик Любви в Аршане.