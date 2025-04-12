Сенатор Лазуткина призвала запретить в РФ реалити-шоу «Беременна в 16»

«Решить проблему подростковой беременности очень просто — не уделять внимание интимной жизни в этом возрасте. Нужно объяснить, что взрослая жизнь — после 18 лет, а до 18 занимайтесь другими делами — учитесь, совершенствуйтесь. А если мы втягиваем подростков во взрослую жизнь через такие вещи, то конца и края этому не будет, появятся шоу “Беременна в 14”, а потом “Беременна в 12”, — отметил депутат.