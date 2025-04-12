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Беспрозванных возглавил Наблюдательный совет БФУ имени И. Канта

В состав совета также входят заместители Министра науки и высшего образования РФ.

Источник: РИА "Новости"

Наблюдательный совет университета рассматривает и согласовывает программы развития вуза, мониторинг их реализации и иные вопросы деятельности вуза. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Беспрозванных заявил, что будет максимально использовать свой ресурс губернатора для того, чтобы университет был одним из лучших в стране.

«За счет своей уникальности БФУ имени Канта привлекает в Калининградскую область талантливую молодежь. Это очень важно и для развития самого университета, и для развития региона. Благодарю руководство университета, его команду за большую работу по подготовке и защите программы развития в проекте Министерства науки и высшего образования “Приоритет 2030”, это позволило привлечь на развитие вуза более 460 миллионов рублей и войти в число ведущих вузов России», — сказал губернатор Беспрозванных.