Беспрозванных возглавил Наблюдательный совет БФУ имени И. Канта

«За счет своей уникальности БФУ имени Канта привлекает в Калининградскую область талантливую молодежь. Это очень важно и для развития самого университета, и для развития региона. Благодарю руководство университета, его команду за большую работу по подготовке и защите программы развития в проекте Министерства науки и высшего образования “Приоритет 2030”, это позволило привлечь на развитие вуза более 460 миллионов рублей и войти в число ведущих вузов России», — сказал губернатор Беспрозванных.