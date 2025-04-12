Новый маршрут свяжет Воронеж и три районных центра

В компании «Регионтранс» пояснили, что автобус будет отправляться из Воробьевки, проезжать Бутурлиновку и Бобров и прибывать в областной центр. Обратно, соответственно, предусмотрены те же остановки, но в ином порядке. Из Воробьевки общественный транспорт будет стартовать в 7 часов 20 минут. Из областного центра отправление в 14 часов от Центрального автовокзала.