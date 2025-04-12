В микрорайоне Березовом продолжается строительство школы. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутского района, его планируют завершить в 2027 году. На данный момент подрядчик ведет подготовительные земляные работы, в ближайшем будущем начнут возводить здание, заливать фундамент и монтировать железобетонный каркас.
— На сегодняшний день принимают все меры по доведению дополнительного финансирования и заключению дополнительного соглашения (о предоставлении субсидии) в связи с тем, что стоимость объекта увеличилась, — уточнили в пресс-службе администрации.
Как только завершатся все технические мероприятия, строители приступят к работам в полном объеме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 13 апреля ожидается ухудшение погоды. В западных и северных районах может подуть сильный ветер порывами до 15−20 м/с, также прогнозируется дождь и мокрый снег.