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В микрорайоне Березовом продолжается строительство школы

Работы планируют завершить в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В микрорайоне Березовом продолжается строительство школы. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутского района, его планируют завершить в 2027 году. На данный момент подрядчик ведет подготовительные земляные работы, в ближайшем будущем начнут возводить здание, заливать фундамент и монтировать железобетонный каркас.

— На сегодняшний день принимают все меры по доведению дополнительного финансирования и заключению дополнительного соглашения (о предоставлении субсидии) в связи с тем, что стоимость объекта увеличилась, — уточнили в пресс-службе администрации.

Как только завершатся все технические мероприятия, строители приступят к работам в полном объеме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 13 апреля ожидается ухудшение погоды. В западных и северных районах может подуть сильный ветер порывами до 15−20 м/с, также прогнозируется дождь и мокрый снег.