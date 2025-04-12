Уфимские туристы, которые застряли в Египте, подхватили кишечную инфекцию

Ситуация началась с того, что более 300 человек почти сутки ждали своего вылета из Шарм-эш-Шейха. В ожидании рейса они были вынуждены провести время в аэропорту, но, позже их разместили в отеле. Однако условия проживания оставляли желать лучшего, что можно судить по опубликованным фотографиям.