В Санкт-Петербурге прошла премьера фильма «Кракен» с Александром Петровым

У зрителя фильма «Кракен» в этом смысле есть перед героем Петрова очевидное преимущество — он, скорее всего, догадывается, что ждет его в пучине крупнобюджетного российского кинематографа. Уничижительный термин «мокбастер» в отношении ленты употреблять не хочется, этими морями пускай и дальше правит великая студия The Asylum, у которой на соответствующую тему имеется картина «Наутилус: Повелитель океана». «Кракен» же снят скорее в жанре «ела-суп-Марина»: режиссер Николай Лебедев предпринял очередную попытку перепеть по-русски голливудский блокбастер. По-своему удачную. Хотя бы в силу того, что в случае инверсии паспортов (допустим, американские подводники встречали бы русских ученых) в фильме, кажется, ничего бы толком не поменялось.