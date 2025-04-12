Пять областей Казахстана могут пострадать от ночных заморозков 13 апреля

По данным РПГ «Казгидромет», атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на северные, центральные и южные регионы Казахстана, принося с собой дожди с грозами.
Днем на севере и в центре — сильные дожди. На остальной территории республики прогнозируется погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра и туман, на юге — шквал и пыльная буря, на севере и в центре страны — град.
Ночью на западе и севере Западно-Казахстанского региона, а также на севере Актюбинской, на западе Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки до −3°С.
В Астане 13 апреля ожидается переменная облачность, днем дождь. Возможна пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с с порывами до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
В Алматы прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
В Шымкенте 13 апреля переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.