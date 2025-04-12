В бывшем театре кукол в Волгограде создадут интерактивный патриотцентр

Помещение бывшего театра кукол в Волгограде готовят для молодых патриотов. Ранее его передали Посту № 1, сейчас в нем решено также разместить молодежный патриотцентр и интерактивный музей. Дизайн-проект будущего объекта показали губернатору Андрею Бочарову, который в субботу провел на объекте выездное совещание.
— Раньше это было просто караульное помещение, но это не отвечает современным задачам, которые стоят перед молодежным и детским движением. Я бы усилил компоненты, связанные с образовательной, воспитательной функцией поста, с координирующей функцией по патриотическому воспитанию детей и молодежи, — рассказал Бочаров.
Сначала бывшее здание театра кукол ждет серьезный ремонт.
Власти уверены, что здесь нужно открыть музей, вход в который будет доступен любому гостю, пожелавшему ознакомиться с историей города и самого поста. Он будет интерактивный, чтобы в нем было интересно детям и подросткам.
Напомним, ранее городские власти объявляли поиск подрядчика, который подготовит сметную документацию для ремонта помещений. После того, как здание много лет занимал театр кукол, здесь предстоит капитально отремонтировать стены, потолки, заменить окна и двери, системы отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, сигнализации и прочие.