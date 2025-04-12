В бывшем театре кукол в Волгограде создадут интерактивный патриотцентр

— Раньше это было просто караульное помещение, но это не отвечает современным задачам, которые стоят перед молодежным и детским движением. Я бы усилил компоненты, связанные с образовательной, воспитательной функцией поста, с координирующей функцией по патриотическому воспитанию детей и молодежи, — рассказал Бочаров.