Отключение света в Ростове-на-Дону 14 — 18 апреля 2025: Сотни домов останутся без электричества на следующей неделе

Тысячи ростовчан останутся без электроэнергии на следующей неделе, с 14 по 18 апреля. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго». Отключения будут плановыми и связаны с ремонтными работами на объектах электрического хозяйства города.