Отключение света в Ростове-на-Дону 14 — 18 апреля 2025: Сотни домов останутся без электричества на следующей неделе

Тысячи ростовчан останутся без электроэнергии на следующей неделе, с 14 по 18 апреля. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго». Отключения будут плановыми и связаны с ремонтными работами на объектах электрического хозяйства города.
Так, в понедельник, 14 апреля, без света останутся десятки домов.
С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет на улицах: 12-я линия, 58−78 и 49−69, 14-я линия, 30−62 и 21−61, 16-я линия, 30−48 и 35−61, Налбандяна, 35−65 и 30−58, Ченцова, 22−74 и 71−77, 18-я линия, 70−80, Орбитальная, 23, 25, 27.
С 9:00 до 16:00 света не будет по улицам: Коллективная, 1−27 и 2−32, Водопьянова, 1−13 и 2−10, Коккинаки, 1−15 и 2−8, Слепнева, 1−7, Леваневского, 1−23 и 2−32, Чкалова, 1−41 и 2−48.
С 9:00 до 12:00 прекратят подачу электричества по адресам: проспект Ворошиловский, 59 и 61, переулок Малый, 17−19 и 23а, Пушкинская. 98.
А с 12:00 до 15:00 отключения ждут дома на улице Пушкинская, 92 и 98, по проспекту Ворошиловскому, 59 — 65, и в переулке Малом, 17−19, 23а.
С 9:00 до 15:00 без электроэнергии останутся жильцы домов по Большой Садовой, 81 и 83, а также Чехова, 33−35 и 50.
Подробный график отключений на всю работчую неделю можно найти на сайте ресурсоснабжающей организации.
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