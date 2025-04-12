Диетолог составила топ продуктов, которые стоит есть утром

Ежедневно сибиряки ломают голову — что лучше приготовить на завтрак. Многим хочется, чтобы было полезно, вкусно, а главное быстро. В разговоре с NEWS.ru диетолог и нутрициолог Елена Соломатина назвала топ продуктов, которые стоит съесть перед работой, учебой.
— Постоянно нужно менять варианты блюд, которые мы потребляем на завтрак, потому что в основе правильного питания лежит разнообразие. Например, если вчера на завтрак были яйца, то завтра лучше их заменить рыбой или творогом, добавить орехи, то есть прибегать к вариативности жиров. Завтраки в принципе могут быть любыми, но важно, чтобы норма БЖУ дополнялась клетчаткой и микроэлементами, — сообщила Соломатина.
А что с напитками? Со слов диетолога, можно насладиться чаем, какао, настоем шиповника. Если вы любитель кофе, то не стоит пить его на голодный желудок, так как может начать изжога.
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