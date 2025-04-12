Диетолог составила топ продуктов, которые стоит есть утром

— Постоянно нужно менять варианты блюд, которые мы потребляем на завтрак, потому что в основе правильного питания лежит разнообразие. Например, если вчера на завтрак были яйца, то завтра лучше их заменить рыбой или творогом, добавить орехи, то есть прибегать к вариативности жиров. Завтраки в принципе могут быть любыми, но важно, чтобы норма БЖУ дополнялась клетчаткой и микроэлементами, — сообщила Соломатина.